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  4. Avukat Dumanoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

Avukat Dumanoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde evinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukatın ölümünde flaş bir gelişme yaşandı.

İzmir’in Konak ilçesinde evinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukatın ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Sahte alkol şüphesiyle fenalaştığı ileri sürülen avukatın ön otopsisinde ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanlar Mahallesi’nde bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Avukat Caner Dumanoğlu (48) kendi yaptığı içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dumanoğlu’nun cansız bedeni, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ön otopsi raporuna göre Avukat Dumanoğlu’nun sahte alkolden değil kalp krizinden öldüğü belirtildi. Dumanoğlu’nun daha önceden yakınlarına göğüs ağrısının olduğunu ifade ettiği ve olay akşamı enerji içeceği ile birlikte aldığı alkolün etkisiyle geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Caner Dumanoğlu’nun bir dönem İzmirspor, Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu kulüplerinde lisanslı futbolcu olduğu, daha sonra avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan da aranması olduğu öğrenildi. Dumanoğlu için Bornova Özkanlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, spor camiasından çalışma arkadaşları ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından avukatın cenazesi defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı’na götürüldü.

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