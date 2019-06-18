Avukat duruşmada savunmasını akülü çocuk arabası ile yaptı

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu yargılanan iki sanığın avukatı duruşmaya akülü çocuk arabası getirerek, sanıkların alacak verecek meselesi nedeniyle borç karşılığında bu aracın alındığını söyledi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar D.Ç., A.S. ve avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık D.Ç., “İsa isimli arkadaşımızdan alacağımız vardı. 2 bin 200 TL kalan borç karşılığında akülü araba ile kırma tüfek vermişti, bir de 50 TL aldık” dedi.

Diğer tutuklu sanık A.S. ise suçsuz olduğunu, psikolojik dengesinin bozulduğunu söyleyerek beraatını istedi.

Sanık avukatı Sedat Atçı, polis tutanaklarında geçmediğini iddia ettiği akülü çocuk arabasını duruşma salonuna delil olarak getirdi. Bu durum, duruşma salonunda ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.

Sanık avukatı Atçı, “Güvenlik kamerasına bu akülü araç yansımıyor. Sanıkların alacağı olan borç karşılığında bin TL değerinde akülü araba ve kırma tüfek veriliyor. Polis tutanağındaki yansımayan tek delil bu akülü arabadır” diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, tutuklu sanıkların da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası sanık yakınlarının akülü çocuk arabası ile adliye dışında fotoğraf çektirdikleri görüldü.



