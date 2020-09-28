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Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, avukat eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Diyarbakır 7.

Diyarbakır’da, avukat eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu zanlı Mesut Issı SEGBİS yöntemi ile katıldı. Avukatların savunmasının ardından Mesut Issı’ya söz hakkı verildi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme doktor olan Mesut Issı’ya ‘eşe karşı öldürme’ fiilinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
Diyarbakır’da 19 Mayıs 2019’da Mesut Issı, yol ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Boylu’ya çocuklarının yanında kurşun yağdırıp öldürmüştü.

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