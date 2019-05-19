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Avukat eşini silahla öldüren doktor polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Avukat eşini silahla öldüren doktor polise teslim oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini silahla öldüren doktor polise teslim oldu.

Diclekent Mahallesi 252. Sokak'ta bir kafenin önünde aile hekimi olduğu öğrenilen Mesut Issı (45), avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'ya (43) silahla ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Issı'nın cesedi otopsi için hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince olayın ardından kaçan Issı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sürerken Mesut Issı güvenlik güçlerine teslim oldu, saldırıda kullandığı silahı polise teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı

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