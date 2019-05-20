Avukat eşini silahla öldüren doktor tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini silahla öldüren ve gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Diclekent Mahallesi 252. Sokak'ta bir kafenin önünde dün avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı (43) silahla öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan aile hekimi Mesut Issı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Issı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Saldırıda hayatını kaybeden Müzeyyen Boylu Issı'nın Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, Çınar ilçesinin Şükürlü Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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