HABER

Avukat Hüseyin Aydın'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın eşi Fatma Aydın'ın cenazesi toprağa verildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın eşi Fatma Aydın defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybeden Fatma Aydın'ın cenaze namazı, Hacı Bayram Camisi'nde öğle vakti kılındı.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, AK Parti milletvekilleri ve bazı yargı mensupları da katıldı.

Hüseyin Aydın ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Fatma Aydın'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda defnedildi.

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyorYumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denediJandarma Genel Komutanı Çetin, Isparta’da giyilebilir son teknolojik ürünleri denedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avukat Hüseyin Aydın Hacı Bayram Camis Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Dev kamyonun sürücüsünü gören inanamıyor: Yelda ile tanışın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.