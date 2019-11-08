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Avukat ikinci x-ray kontrolüne 5 saat ayakta bekleyerek tepki verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu avukatlarından Selami Süleyman Melemşe, adliye güvenlik görevlilerinin sinyal veren x-ray cihazından tekrar geçme uyarısını kabul etmeyerek mesai bitimine kadar 5 saat ayakta bekledi

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı girişindeki x-ray cihazından sinyal verdiği için görevlilerin ikinci kez geçmesi uyarısını kabul etmeyen avukat Selami Süleyman Melemşe, bu duruma 5 saat ayakta bekleyerek tepki gösterdi.

Binlerce soruşturmanın yürütüldüğü, davaların görüldüğü İstanbul Adalet Sarayı, bugün de ilginç bir eyleme sahne oldu.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Melemşe, saat 12.20'de adliyeye girmek amacıyla C kapısına geldi. Binaya girmek için x-ray cihazı kontrolünden geçen Melemşe, sinyal verdi. Özel güvenlik görevlileri, Melemşe'den, telefonunu ve üzerindeki metalleri yan tarafa bırakarak cihazdan tekrar geçmesini istedi.

Melemşe, avukat olduğu için tekrar aranmak istemediğini belirterek, bu isteği reddetti. Melemşe ile güvenlik görevlileri bir süre tartıştı.

- 5 saat yerinden ayrılmadı

Bu durumda, avukat Selami Süleyman Melemşe'nin, adli birimlere de geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine Melemşe, ilginç bir yola başvurarak, Atrium alanında bulunan asansörlerin önüne gelerek beklemeye başladı.

Güvenlik görevlilerinin de yanında durduğu Melemşe, mesai bitimine kadar 5 saat boyunca ayakta bekledi, bu durum adliyede olanların da dikkatini çekti.

Melemşe, yanına gelen İstanbul Barosu görevlisine, durumun tespitiyle ilgili bir yazı yazarak sundu ve tutanağı baroya gönderdi.

- "Bir avukat daha ne yapsın?"

Ayakta durduğu sırada AA muhabirine konuşan avukat Melemşe, 1990 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirterek, "Hassas kapıdan geçerken cep telefonum elimdeydi ve öttü. Cep telefonumu bırakarak tekrar geçmemi istediler. Ben de reddettim. Bu muamelenin bir avukatlık usulüne uyduğunu düşünmüyorum. Haklı bir talep olduğu kanaatinde değilim. Bir avukat daha ne yapsın? Söylediklerini yapmayınca adliyeye sokulmadım." dedi.

Önünde bekleyen güvenlik görevlilerinin de işlerine gidemediğini kaydeden Melemşe, "Mesai bitince ayrılacağım. Saat 12.20'den beri ayakta bekliyorum. Burada yatak yok, yatamam. Ama tepkimi böyle gösteriyorum." diye konuştu.

Avukat Melemşe, olayla ilgili şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.

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