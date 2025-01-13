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  4. Avukat kadın 12. kattan aşağı atlamak istedi! İkna edildikten sonra bir kez daha intihar girişiminde bulundu

Avukat kadın 12. kattan aşağı atlamak istedi! İkna edildikten sonra bir kez daha intihar girişiminde bulundu

13.01.2025 10:38
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Samsun'da bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Samsun Barosu avukatlarından 30 yaşındaki H.D.T. 14 katlı apartmanın 12. katından kendini aşağıya bırakmak istedi. Bunalıma giren kadın avukat için çok sayıda ekip seferber oldu. İkna edilen kadın ekiplerin gitmesinin ardından bir kez daha intihar kalkıştı. Yürekleri ağza getiren avukat için bu kez de annesi devreye girdi.

Avukat kadın 12. kattan aşağı atlamak istedi! İkna edildikten sonra bir kez daha intihar girişiminde bulundu

Samsun'da bunalıma giren kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı. Balkondan sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi.

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14 KATLI APARTMANIN 12. KATINDAN SARKTI

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

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ANNESİ İKİNCİ GİRİŞİMDEN VAZGEÇİRDİ

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı.

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Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avukat Samsun intihar girişimi
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