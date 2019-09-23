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Avukat Karaman: Demirtaş şüphelisi olmadığı bir soruşturmadan tutuklandı

23.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Demirtaş’ın avukatları, HDP eski Eş Genel Başkanının şüphelisi bile olmadığı bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklandığını açıkladı.

Avukat Karaman: Demirtaş şüphelisi olmadığı bir soruşturmadan tutuklandı

Avukatlar, bunun sorumluluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi mahkemesi tarafından yeniden tutuklanması kararına ilişkin olarak avukatları tarafından Diyarbakır Barosu'nda bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Selahattin Demirtaş’ın avukatları, toplantıda Demirtaş hakkındaki yeniden tutuklama kararına ilişkin ayrıntılı bilgi vererek, basın mensuplarına bazı belgeler sundu. Avukatlar tutuklama isteyen ve kararı veren savcı ve hakimler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"Tutuklama kararı başka bir soruşturma dosyasından verildi"

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Demirtaş’ın yanı sıra eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da şüphelisi bile olmadıkları bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklandığına dikkat çekti. Karaman, "Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklandığı, 2 Eylül 2019 tarihinde tahliye edildiği ve halen Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bir suçtan dolayı yeniden tutuklanmıştır. Üstelik bu tutuklama kararı, süren mevcut dava dosyası üzerinden değil, şüphelisi olduğu iddia edilen başka bir soruşturma dosyası üzerinden verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Karaman, HDP Genel Merkezi resmi Twitter hesabından 6-8 Ekim olayları olarak bilinen gelişmeler hakkında yapılan bir paylaşım üzerine partinin MYK üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki farklı soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Karaman’ın verdiği bilgilere göre, aralarında Demirtaş, Yüksekdağ gibi o tarihte milletvekili olan MYK üyeleri hakkındaki birinci soruşturma Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Milletvekili olmayan MYK üyeleri hakkındaki ikinci soruşturmanın dosyası ise Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda kayıtlı bulunuyor. Karaman, her iki soruşturmanın da konusu aynı olmasına rağmen farklı birimler tarafından takip edildiğine dikkat çekti.

Avukat Karaman, Demirtaş’ın 6-8 Ekim olayları ile ilgili soruşturma kapsamında “Halkı suç işlemeye tahrik” suçundan tutuklandığını, 2 Eylül'de tahliye edildiğini ama “Yargılamasının halen devam ettiğini” belirtti.

Karaman, milletvekili olmayan MYK üyeleri hakkında açılan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından takip edilen dosyada ise 20 Eylül 2019 tarihine kadar hiçbir gelişme yaşanmadığı bilgisi paylaştı. Karaman, Demirtaş’ın bu soruşturmanın şüphelisi olmadığını altını çizdi.

Basın toplantısında ayrıca Diyarbakır ve Ankara cumhuriyet başsavcılıkları arasındaki 2015 yılına dair yazışmalar ile Demirtaş hakkındaki soruşturma dosyalarının dökümü belge olarak sunuldu.

Demirtaş’a yönelik uygulamanın "Hukuk dışı” olduğunu belirten Karaman, Demirtaş’ın yeniden tutuklanmasının da “Siyasi bir müdahale olduğunu” söyledi.

Adalet ve Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na bu uygulamanın sorumluları hakkında “Soruşturma açılması” talebinde bulunan Karaman, kendilerinin sorumlular hakkında "Suç duyurusunda” bulunacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül'de Demirtaş'ın yargılandığı ana davada HDP'li siyasetçi hakkında tahliye kararı vermişti. Savcılığın bu karara yaptığı itiraz da Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş ve Demirtaş’ın tutuklu olduğu esas dosyasındaki tahliye kararı kesinleşmişti.

26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi avukatların Demirtaş'ın tutukluluk süresini kesinleşen cezadan mahsup etme talebini kabul etmişti. Bunun üzerine avukatlar da Demirtaş için tahliye talebinde bulunmuştu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Eylül Cuma günü Demirtaş'ı yeniden ifadeye çağırmış, Ankara 1'inci Sulh Ceza hâkimliği tarafından da Demirtaş'ın tutukluluğuna karar verilmişti.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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