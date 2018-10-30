Avukat katibinin gurbetçi kadını dolandırdığı iddiası

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ALMANYA'da yaşayan Refika Kılıç (56), 3 yıl önce ölen babasından miras kalan ve kuzenleriyle bölüştürülen gayrimenkulün icra davası için Seyhan ilçesinde avukat Mehmet Ataş'ın bürosuna başvurdu. Refika Kılıç, büroda muhatap olduğu katip olarak çalışan Ayten Ö., tarafından icra davasının dosya masrafları için verdiği 9 bin 500 Euro ve 53 bin 500 TL dolandırıldığını iddia etti. Refika Kılıç'ın avukatı Ahmet Haluk Kan, Ayten Ö.'nün daha önce de kendisini hakim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmak nedeniyle tutuklandığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Adana'da 3 yıl önce babasından miras kalan gayrimenkulün kuzenleriyle bölüştürülmesi üzerine icra davası açmak için 50 yıldır yaşadığı Almanya'dan eşi Cezmi Kılıç ile kente geldiğini söyleyen Refika Kılıç, Seyhan ilçesinde başvurduğu avukat Mehmet Ataş'ın avukatlık bürosunda çalışan katip Ayten Ö. ile tanıştığını söyledi. Ailesinin yıllar önce çalıştığı için başvurduğu avukatlık bürosunda avukat yerine katip ile muhatap olmak zorunda kaldığı anlatan Kılıç, Ayten Ö.'nün kendisine güven vermesi nedeniyle ona inandığını söyledi.