Avukat Kudbedin Kaya’nın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Sanık Kayış, telefon görüşmesinde ‘Sizin adamlar gazeteye düşmüş, yakalanmış’ şeklindeki konuşmalarına ise "Ben kafede şef garsondum. Salih Şahin sık sık kafeye gelirdi. Konuşmalar Salih Şahin ile yapıldı. Ama Şahin’in ifadesi bile alınmadı. Telefonda ‘kendinize dikkat edin, yakalanmayın’ diyorum, bunu Salih Şahin’e kendi adli olayları nedeniyle söyledim. Her şey ortadadır, benim ailemden 3 kişi PKK tarafından öldürüldü. Devlet bizi koruyamıyor, kendimizi korumak zorundayız. O yüzden silah taşırız. Sanki ben Zindaşti’yi tanıyormuşum gibi yansıtılmış. Glock marka silah taşıyorum diye, öldürülen avukatta Glock marka silahla öldürüldü diye bağlantı kuruluyor. Suçsuzum” dedi.

Sanıklardan Emre Ateş savunmasında, evlere müzik ve görüntü sistemi kurma işiyle uğraştığını söyleyerek, “İddianamedeki sigorta poliçesinde parmak izimin bulunması yaptığım iş nedeniyle olabilir. Zindaşti’yi tanımam” şeklinde konuştu.

“Zindaşti eğlenmeyi seven adam”

Tutuklu sanık İbrahim Kadir Aslan ise, kendisinin parmak izi veya ses kaydının olmadığını söyleyerek, “Bilal Kayış, evimde kalıyordu, onu almaya geldiklerinde beni de aldılar. 20 aydır içerideyim. Mağdurum. Ben Bodrum’da gece kulüpleri işletiyorum. Naci Zindaşti’yi tanırım benim müşterimdir. Bodrum için veli nimet bir insandır. Her geldiğinde 10 bin liralık loca için 20 bin lira bırakırdı. Herkese 100’er Euro dağıtırdı. Herkes sever ve saygı duyardı. Çünkü adam para dağıtıyor. Eğlenmeyi seven bir adam” dedi. Tutuklu sanık Aslan, Zindaşti’nin 6 ay tutuklu kalıp sonra serbest bırakıldığına kendisinin ise 20 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek mahkemenin adaletine sığındığını aktardı.

Tutuksuz sanık Selçuk Bülkü de, “Maktulün ailesine baş sağlığı diliyorum. Ümit Patlamaz ile 2009 yılında tanıştım, evini kiraladım. Yalan konuşmanın anlamı yok. Ümit Patlamaz bana bir evrak getirdi. İçinde plaka olduğu belliydi, içini açıp bakmadım. Hasan Çataltaş’ı Bodrum’dan tanırım, bana araç evrak işi yapıp yapmadığımı sordu. Ben de kendisine ’Ümit’e yaptırırım’ dedim. Ümit, evrakı dükkana getirdi, Hasan’a vermemi istedi. Yanımda Murat İlter vardı” şeklinde savunma yaptı.