Avukat Mehmet Süleyman Türker, Maltepe seçim sonuçlarının İl Seçim Kurulu’na ulaştırılmasının ardından tutanakların birleştirildiğini ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almak üzere Seçim Kurulu’na çağrıldığını söyledi.
Avukat Mehmet Süleyman Türker, Maltepe seçim sonuçlarının İl Seçim Kurulu’na ulaştırılmasının ardından tutanakların birleştirildiğini ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almak üzere Seçim Kurulu’na çağrıldığını söyledi.
Avukat Mehmet Süleyman Türker, Maltepe seçim sonuçlarının İl Seçim Kurulu’na ulaştırılmasının ardından tutanakların birleştirildiğini ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almak üzere Seçim Kurulu’na çağrıldığını söyledi.