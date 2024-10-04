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  4. Avukat Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşetle ilgili inceleme istedi! "Derin şüphe ve kuşkular uyandırıyor"

Avukat Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşetle ilgili inceleme istedi! "Derin şüphe ve kuşkular uyandırıyor"

04.10.2024 23:18
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mezarda kefen parçası bulunmadığını açıklayan, ailenin avukatı Rezan Epözdemir bulunan şeffaf naylon poşet ile ilgili de "Kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır" açıklamasını yaptı. Epözdemir 30x30 cm boyutundaki poşetle ilgili olarak DNA incelemesi yapılması talebinde bulunduklarını da açıkladı.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

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Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "fethi kabir" işleminin tamamlanmasının, Cem Garipoğlu'nun cesedi olduğu iddia edilen kemiklere ve kafatasına ulaşıldığını söylemişti.

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KEFEN VE BEZ MEZARDA YOK

Mezarın iki parça halinde olduğunu aktaran Epözdemir, "Üst kısım boş, alt kısımda ceset bütünlük arz etmiyor. Kemikler, kafatası var, kefen yok. Steril bir bez yok. Dağınık bir şekilde toprak üstünde sadece kemikler ve kafatasını görebildik." demişti.

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"DERİN ŞÜPHE VE KUŞKULAR UYANDIRIYOR"

Rezan Epözdemir, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada ise mezarda bulunan şeffaf poşetle ilgili şüphelerinin olduğunu ifade etti. Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti:
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"Birçok basın mensubu ve gazeteci arkadaşımız soruyor. Dünkü fethi kabir işlemi neticesinde tutulan tutanakta “Mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu, bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı, kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet olduğu görülmüştür.” şeklinde tespitler yer almıştır. Bu 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Mezkur 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır. Bu nedenle, tarafımızca bugün itibariyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılarak bu poşete el konulması ve üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi yapılması talep edilmiştir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cem Garipoğlu Rezan Epözdemir
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