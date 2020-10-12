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Avukat, sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:15 | Son Güncelleme

Kartal'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi.

Avukat, sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltına alındı

Kartal'da sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti.

Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi.

Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi. (DHA)

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