Avukat Seymen: Akşener'e Gülen soruşturması raftan indirildi

DW Türkçe'ye konuşan İYİ Partili Seymen, soruşturmanın üç yıl önce açıldığını ve Mayıs'ta gizlilik kararı alındığını söyledi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında üç yıldır Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttüğü iddiaları avukat Seymen tarafından teyit edildi.

Soruşturmaya ilişkin DW Türkçe'ye bilgi veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Hasan Seymen, dolaşan sahte bir belge ile Akşener'le ilgili soruşturmanın raftan indirildiğini öğrendiklerini söyledi.

Seymen, "Konunun aslını öğrenmek, soruşturma dosyasını almak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gittim. Savcı bana dosyayı veremeyeceğini, dosya hakkında gizlilik kararı olduğunu söyledi" diye konuştu.

Dosyaya 28 Mayıs'ta gizlilik kararı konduğunu belirten Seymen, soruşturmanın da üç yıl önce başlatıldığını açıkladı. Dosyadaki gizlilik kararını eleştiren Seymen, "2016'da soruşturma başlattın da, 3,5 yıl delilleri toplamadın da, şimdi mi bir gizlilik kararı aldın" diye konuştu.