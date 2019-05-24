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Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 17'si polisteki ifadelerinin ardından serbet bırakıldı, 9'u ise adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ile bankacıların da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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