Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanıklara ceza yağdı

Sultanbeyli’de haciz işlemleri için borçlu bir şirkete giden avukat ve icra katibinin üzerine tiner dökerek yakmaya çalıştıkları ve darp ettikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, borçlu şirket sahibini 3 ayrı suçtan 12 yıl hapis cezasına, şirket çalışanlarını ise 2 buçuk yıldan 11 yıla kadar değişen zamanlarda hapis cezasına çarptırdı.

Sultanbeyli’de 25 Temmuz 2019 tarihinde avukat Yunus Eryılmaz, icra katibi Fulya U. ile birlikte haciz işlemleri için borçlu iş yerine gitti. İcra katibi Fulya U., borçlu şirket sahibi Muzaffer Selçuklar’a borç ödenmediği takdirde haczedilen ve kendisine yediemin olarak teslim edilen malların muhafaza altına alınacağını söyledi. Bunun üzerine 102 bin liralık borcunu ödemediği iddia edilen şirket sahibi Muzaffer Selçuklar, alacaklı avukatı Yunus Eryılmaz’ın üzerine yürüdü. Borçlu Selçuklar, alacaklı avukata, “Gel alabilirsen al bakalım neyi alacaksan, adam ölür burada, buradan işlem yapacak adam sağ çıkmaz, çekin sorumlusu buraya gelsin kafasına sıkacağım”, “kimse burada işlem yapamaz” dedi. Avukat Yunus Eryılmaz’ın polis çağıracağını söylemesi üzerine ise, “kapıma polis getirme bak o zaman neler oluyor” diyerek tehdit etti.

İddiaya göre avukatın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi gelirken, Muzaffer Selçuklar çalışanlarına, ‘mazotu getirin burayı yakacağım’ dedi. Kısa süre sonra çalışanlardan iki kişi, ellerindeki bidonlarla sıvı madde getirerek bu maddeyi yerlere ve avukat Yunus Eryılmaz’ın üzerine dökmeye başladı. Bu sırada, icra katibi ile orada bulunan polis memurunun üzerine sıvı madde döküldü. Üzerlerine madde dökülen avukat Yunus Eryılmaz, icra katibi Fulya U.’nun vücudunda yanıklar oluştu.

Olayın ardından tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye edilen sanıklar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şirket sahibi Muzaffer Selçuklar ve 4 çalışanının “mala zarar verme”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıkların müştekilerin üzerine yürüyerek kürek ve demir çubukla vurduklarının anlatıldığı iddianamede, 4-5 saat süren olay sonucunda haczedilen mallara muhafaza işleminin yapılabildiği kaydedildi.