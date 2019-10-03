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Avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

KONYA’da görülen davanın duruşmasına katılan Avukat Mehmet Aydın, Adana’ya dönüşte, yolda yaralı leylek buldu.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- KONYA’da görülen davanın duruşmasına katılan Avukat Mehmet Aydın, Adana’ya dönüşte, yolda yaralı leylek buldu. Otomobiline aldığı leylek ile 300 kilometre yolculuk yapan Avukat Aydın, Adana’da, hayvanı tedavi için bıraktığı barınakta ziyaret etti.

Adana Barosu avukatı Mehmet Aydın, Konya'da görülen bir davanın duruşmasından dönerken yolda yaralı bir leylek buldu. Leyleği aracına alan Aydın, yaklaşık 300 kilometre birlikte yolculuk yaptığı yaralı hayvanı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına teslim etti. Tedavisi tamamlanan leyleği ziyarete giden Aydın, "Leyleği bitkin halde görünce durduğumda benden hiç kaçmadı. Aracımın ön koltuğuna alıp, Adana'ya getirdim. Evde bir gün misafir edip, hamsi balığıyla besledim. Sabah Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ettim. Ziyarete gidince, sağlığına kavuşmuş olduğunu görünce çok sevindim. Zaman zaman ziyaret etmek istiyorum. Şu an uçabilir, yürüyebilir durumda" diye konuştu.

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