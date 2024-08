Avukata ahlaksız teklif! İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

Dolandırıcıların özellikle yaz aylarında en çok başvurduğu yöntemlerden biri de 'bahçe mobilyası ilanları" oluyor. Sitelere verdikleri ilanlarla alıcıların dikkatini çeken dolandırıcılar, uygun fiyata ürün bulduğunu düşünen vatandaşların parasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir suç duyurusu ise, bir grubun, dolandırıcılığın yanı sıra ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçunu da işlediğini ortaya çıkardı.

İstanbul 2 Nolu Baro'ya üye avukat E.T., bir sitede gördüğü ilandaki bahçe mobilyasını almaya karar verdi. E.T. , ödemeyi kendisine verilen hesaba yaptı. Kısa süre sonra, bir kişi E.T. ile temasa geçerek, ödemenin yanlış yapıldığını para iadesinin 30-40 günü bulabileceğini söyledi.

AVUKATA CİNSEL TACİZ, TEHDİT, ŞANTAJ…

Halk Tv'de yer alan habere göre; E.T., ödeme kanalı olarak adı kullanılan e-ticaret sitesini arayınca dolandırıldığını anladı. E.T. bu kez söz konusu ilandaki numarayı arayarak parasını istedi. E.T.’ye yönelik bir dizi tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçu da bu aşamadan sonra işlenmeye başladı.

'BENİMLE YATARSAN PARANI VERİRİM'

E.T., bu kişileri “Hapishaneye girersiniz. Yaptıklarınız suç” dese de bu kişilere etki edemedi. E.T., savcılık dilekçesinin devamında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beraber yatalım gibi ahlaka aykırı terbiyesizce şeyler söylediler. ‘Ananı göndermezsen paranı göndermeyiz’, ‘ananı gönder’ dediler. Son olarak bir şahıs ‘benimle yatarsan sana paranı veririm’ dedi. ‘Bu paraları nerden buldun o…u’ dedi. ‘Bizi şikâyet edersen ofisini basarız’ dedi.”

5 KİŞİNİN ADINI SAVCILIĞA VERDİ

Avukat E.T., kendisine yönelik bir dizi suçu işleyen şüphelilerin ise adını verdi. E.T., bu kişilerin kendisine yönelik suç teşkil eden mesajlarının birer örneğini ise savcılığa bildirdi.