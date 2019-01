Avukata danışmak 880 lira oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- YENİ yılla birlikte Baro Tarifesi zamlandı, avukata sözlü danışmanın ücreti 880 TL oldu, bir saatten sonraki her 15 dakika için 360 TL ücret alınacak. Yazılı danışma ise 1740 lira olarak belirlendi. Dava dilekçesinin yazılması ise 2 bin 650 TL'den başlıyor. Yeni tarifeye göre, evliliklerini sonlandırmak için avukattan yardım isteyenler, anlaşmalı boşanma için 6 bin 170, çekişmeli davalarda 7 bin 980 TL ödeyecek.

Müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, müdafi ve vekil ücretleri bir önceki yıl için belirlenen ücretler üzerinden, 2018 yılında yüzde 7,6 yeni yılda ise yüzde 23,73 oranında artırıldı. Bu yılın Ocak ayından Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak, yeni tarifeye göre avukata sözlü olarak danışmada 880 TL, bir saatten sonraki her 15 dakika için ise 360 TL ücret alınacak. Yazılı danışma ise 1740 lira olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma(ilk saat için) 1380 TL olacak, bir saati aşan her 15 dakika için 430 TL fazla ödenecek. Dava dilekçesinin yazılması ise 2 bin 650 TL'den başlıyor.

BOŞANMAK EL YAKIYOR

Yeni tarifeye göre, evliliklerini sonlandırmak için avukattan yardım isteyenler, anlaşmalı boşanma için 6 bin 170, çekişmeli davalarda 7 bin 980 TL ödeyecek. Avukatlar çekişmeli, maddi ve manevi tazminat istemli davalarda 6 bin 310 TL'den aşağı olmamak üzere, tazminat değerinin yüzde 15'ini alacak. Nafaka davalarına 5 bin 100, nişan bozulmasından doğan davalara 6 bin 170 TL'den az olmamak üzere, dava değerinin yüzde 15'ine bakılacak. Avukatlara, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda sanık vekilliği için 16 bin 620 TL, müdahil vekilliği için 10 bin 520 TL, asliye ceza mahkemelerinde sanık vekilliği için 10 bin 520 TL, müdahil vekilliği için 6 bin 760 TL ödenecek. Sulh ceza ve infaz hakimliği davaları için 3 bin 880 TL, bölge adliye mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerde bir duruşma için 10 bin 520 TL, birden fazla duruşma için 16 bin 620 TL, Anayasa Mahkemesi'nde görülen dava ve işlerde 10 bin 520 TL talep edilecek. Sayıştay'daki davalara da duruşmasız ise 6 bin 760 TL, duruşmalı ise 10 bin 520 TL'ye bakılacak.

AİHM DAVALARI 27 bin 160 BİN TL

Miras sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi 9 bin 110 TL, vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma 9 bin 510 TL, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AHİM) takip edilen davalar için duruşmasız 20 bin 110 TL, duruşmalı masraf dışında 27 bin 160 TL, tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları 5 bin 580 TL, muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası 10 bin 520,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin yüzde 15’i, iş mahkemelerinde ise değeri para ile ölçülebilen ve ölçülmeyen davalarda 6 bin 100 TL, izale-i şuyu davalarında 6 bin TL'den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin müvekkil payına düşen miktarının yüzde 15’i talep edilecek.

'YÜZDE 25 İHTİYACI KARŞILAYACAK DÜZEYDE DEĞİL'

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, avukatlık asgari ücret tarifesinde yüzde 25 civarında bir artış yapıldığını belirtti. Yücel, "Geçmiş yıllarda bu rakam düşüktü, o nedenle şimdi yüzde 25 oranında bir artış yapılmış olması, ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil. Bu ücretlerin daha yükseltiliyor olması gerekiyor" dedi.

CMK ÜCRETLERİNDEN YAKINDI

Avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) görevleri için de ücret tarifesi açıklandığını belirten Özkan Yücel, "Burada da adaletsizlik aynen devam ediyor. Neredeyse asgari ücretin onda birine CMK hizmetlerinin görülmesi isteniyor ki bu hizmetlerde, bazen bir dosya, onlarca klasörü bulabiliyor. Avukat arkadaşlar için CMK hizmetleri bir eziyet, bir angarya haline dönüşebiliyor. Bu nedenle CMK'daki ücretlerin de en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Bu tarifeleri Barolar Birliği çıkarıyor ve bu tarife avukatlar açısından bağlayıcı bir tarife. Avukatlar bir dava aldıklarında, bu ücreti almış olmaları lazım. Herhangi bir vergi denetimi söz konusu olduğunda, bu ücretler alındığı düşünülerek, işlem yapılıyor" diye konuştu.

