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Avukata 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan hapis ve para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ İl Göç İdaresi'nde Müdür Vekili Hacı Ahmet Karacabey ile 6'sı güvenlik görevlisi, 4'ü temizlik işçisi toplam 11 kişiye hakaret edip, tehditte bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan avukat Kadri B.'ye 7 ay hapis ve 11 bin 640 lira para cezası uygulandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Göç İdaresi'nde Müdür Vekili Hacı Ahmet Karacabey ile 6'sı güvenlik görevlisi, 4'ü temizlik işçisi toplam 11 kişiye hakaret edip, tehditte bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan avukat Kadri B.'ye 7 ay hapis ve 11 bin 640 lira para cezası uygulandı.
12 Aralık 2016 tarihinde İl Göç İdaresi'nde meydana gelen olayda avukat Kadri B., 5 yabancı uyruklu kişinin vekalet işlemeleri sırasında görevlilerle tartıştı. Güvenlik görevlileriyle tartışan Kadri B.'nin, "Siz ilkokul mezunusunuz, ben avukatım. Üzerime bomba bağlar hepinizi patlatırım" dediği ileri sürüldü. İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hacı Ahmet Karacabey ile 6'sı güvenlik görevlisi 4'ü temizlik işçisi toplam 11 personelin şikayetçi olması üzerine avukat hakkında 'hakaret’ ve 'tehdit’ suçlarından dava açıldı.
Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kadri B. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık avukat, "Haklıyken, haksız duruma düştüm. Hakaret etmedim, tehditte bulunmadım. Avukat olduğumu ve içeri girmek istediğimi söyledim. Beni zor durumda bırakmak için günler sonra böyle bir tutanak tutuldu. Sicilimin bozulmasını istemiyorum. Takdir sizin. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, bu suçu işlemedim. Beraatımı istiyorum" dedi.
Sanık Kadri B'ye 'tehdit' suçundan 7 ay hapis, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 11 bin 640 lira para cezası verilirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

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