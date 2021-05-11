Avukata sokak ortasında dehşeti yaşattılar

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, BU ŞAHISLAR BENİ ÖLDÜRECEK"

Saldırıya uğrayarak hastanelik olan Avukat Yalçın Taflan yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Avukat Taflan, "Bu şahıslar İstanbul-Samsun uyuşturucu trafiğini yöneten şahıslar. Ben bunlardan faizle para aldım. Ödemekle bitiremedim. Beni uyuşturucuya da alıştıran bunlar. Ben çok şükür bu uyuşturucu illetinden kurtuldum. Bunların üzerine de giderek narkotik şubeye ifade verdim. Narkotik Şube ve KOM şubede bildiklerimi anlattım. Bunun üzerine bu şahıslar ifademi geri almak için bana baskı yapmaya başladılar. Y.E.K., E.T. ve ekibini benim üzerime saldılar. Bunlar ben önce evimin önünde pusu attılar. Tüfekle ateş etmeye çalıştılar. Tüfek patlamadı, Allah’ın hikmeti. Ben farkında değilim bunlar beni kendi mahallelerine çağırdılar. Kendi mahallerinde beyzbol sopası ile iki defa kafama vurdular. Yere düşürdüler. Amaç benim ifademi geri almam. Almadığım için bu hale geldim. Hala can güvenliğim yok. Evimden dışarı çıkamıyorum. İlgili adli birimlerden yardım istiyorum. İnanın çok büyük mağdurum. Ben mağdurum, ailem mağdur. Allah rızası için bana yardım edin. Bu şahıslar beni öldürecek. Bu şahıs beni darp ettikten daha sonra birini vuruyor. Bu şahıs yine serbest bırakılıyor. Adalet istiyoruz. İnanın çok mağdurum. Kelime bulamıyorum kendini anlatmak için. Beni darp edince üzerimdeki paramı da aldılar" dedi.

(İHA)

