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Avukatı açıkladı: Burak Sergen eşinin ihanet görüntüleriyle sarsıldı

07.10.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Burak Sergen, dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından; ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Avukatı açıkladı: Burak Sergen eşinin ihanet görüntüleriyle sarsıldı

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, dört ay önce Nihan Ünsal ile evlenmişti. Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sergen'in, Ünsal'ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

Ünlü oyuncu eşiyle yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından sildi, Nihan Ünsal ise sosyal medya hesaplarını kapattı. Ünsal'ın, İzmirli iş insanı Özer Kocer ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa bir süre sonra da Ünsal ile Kocer'in el ele fotoğrafları basına yansıdı.

AVUKATI ARACILIĞYLA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananların ardından Burak Sergen, avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

&quot;Aldatıldım&quot; diyen Burak Sergen'e eski karısından destek"Aldatıldım" diyen Burak Sergen'e eski karısından destek

"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra 03.06.2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili 05.10.2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler ve görsel medyada yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine, işine dönen müvekkilim henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken, çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşi Nihan Ünsal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci bugünden itibaren başlatmıştır. Bu olay sebebiyle; müvekkilim iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla... Burak Sergen vekili Av. Uğur Sıtkı."

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Burak Sergen
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