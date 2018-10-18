Avukatı bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde avukatı bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce hukuk bürosunda avukat Hüseyin Fener'i bıçakla yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden kaçan ve S.A. olduğu belirlenen şüpheliyi, teknik takip sonucunda ilçe merkezinde gözaltına aldı.

Şüpheli S.A, sağlık kontrolünün ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

- Olay

Körfez Mahallesi'nde 8 Ekim'de yaşanan olayda, Kocaeli Barosu'nun bulunduğu iş merkezindeki hukuk bürosunda avukat Hüseyin Fener, ofisine gelen bir kişi tarafından kolundan ve karnından bıçaklanarak yaralanmıştı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı.



