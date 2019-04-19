"Avukatı darp" iddiasına suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye genelindeki baro başkanlıkları adına, 13 Nisan 2019'da İstanbul'da avukat Sertuğ Süreoğlu'nu darbettiği ileri sürülen polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Feyzioğlu ve beraberindeki bazı baro başkanları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a suç duyurusu dilekçelerini verdi.

Metin Feyzioğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna söz verdiğimiz üzere, İstanbul'da koruma polisleri tarafından işkence edilen bir Türk vatandaşının, aynı zamanda meslektaşımızın hakkını korumak için seferber olmuş durumdayız." dedi.

Avukat Süreoğlu hakkındaki soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile sevk edildiği sulh ceza hakiminin, avukatın durumunu görmelerine rağmen sorumlular hakkında soruşturma açmadıklarını ve ihbarda bulunmadıklarını ifade eden Feyzioğlu, söz konusu savcıyı ve hakimi, Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet ettiklerini anlattı.

Feyzioğlu, "Madem ki olay Çırağan Sarayı önünde olmuştur, oradaki genel kolluk kuvvetlerinin, illa gerekiyorsa bu kişiyi en yakın polis karakoluna götürmeleri gerekir. Ne münasebet koruma polislerine teslim etmek?" diye konuştu.