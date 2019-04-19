"Avukatı darp" iddiasına suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye genelindeki baro başkanlıkları adına, 13 Nisan 2019'da İstanbul'da avukat Sertuğ Süreoğlu'nu darbettiği ileri sürülen polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Feyzioğlu ve beraberindeki bazı baro başkanları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a suç duyurusu dilekçelerini verdi.
Metin Feyzioğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna söz verdiğimiz üzere, İstanbul'da koruma polisleri tarafından işkence edilen bir Türk vatandaşının, aynı zamanda meslektaşımızın hakkını korumak için seferber olmuş durumdayız." dedi.
Avukat Süreoğlu hakkındaki soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile sevk edildiği sulh ceza hakiminin, avukatın durumunu görmelerine rağmen sorumlular hakkında soruşturma açmadıklarını ve ihbarda bulunmadıklarını ifade eden Feyzioğlu, söz konusu savcıyı ve hakimi, Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet ettiklerini anlattı.
Feyzioğlu, "Madem ki olay Çırağan Sarayı önünde olmuştur, oradaki genel kolluk kuvvetlerinin, illa gerekiyorsa bu kişiyi en yakın polis karakoluna götürmeleri gerekir. Ne münasebet koruma polislerine teslim etmek?" diye konuştu.
Olayı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ilettiklerini bildiren Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dışında kimsenin olayla ilgilenmediğini söyledi.
Feyzioğlu, "Sayın Adalet Bakanı aradı, 'Geçmiş olsun' dedi, gerekli bilgileri sordu. Onun dışında Sayın İçişleri Bakanı, İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Valisi ne bizi ne meslektaşımızı arayıp, 'Geçmiş olsun' demiştir" ifadesini kullandı.
Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, kimlikleri belirlenecek polis memurları hakkında "işkence", "tehdit", "hürriyeti tahdit", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde olaya ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi'nde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ait konvoyun geçişi sırasında, haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre, 'Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüpheli hakkında bu soruşturmayla birlikte, şüphelinin kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialar da başsavcılığımızca resen soruşturulmaktadır." denilmişti.
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