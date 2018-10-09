Avukatı dizinden yaralayan 'Polat Alemdar' hayranı yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Tufanbeyli İlçesi'nde, 9 yıl önce avukat Tolga Köklü'yü tabancayla dizinden yaralayan Hasan Gezen (31), yakalandı. Gezen'in, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin afişini, başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın yerine 'photoshop' yöntemiyle kendi fotoğrafını koyup, sosyal medya hesabından paylaştığı belirlenmişti.
Olay, 6 Mart 2009'da Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde meydana geldi. İlçedeki Gezen Petrol Bayii hakkında sözleşmeye aykırı kaçak yakıt ve LPG sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden Ankara Barosu'na bağlı Avukat Tolga Köklü, işyeri sahibi Hasan Gezen tarafından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan Gezen'in, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin afişini, başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın yerine 'photoshop' yöntemiyle kendi fotoğrafını koyup, paylaştığı saptadı. Yaralanan Köklü ise 4 kez ameliyat edildi, hastanede 2,5 ay tedavi gördükten sonra tabucu oldu.
Gıyabında yaralanan Gezen, 'Kasten adam yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Aramalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri Hasan Gezen'i, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kullandığı otomobili park ettikten sonra yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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