Bursa’da arabuluculuk görüşmesi sırasında avukatı falçata ile rehin alan zanlı tutuklandı. Olayın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, sosyal medya hesabından, “Arabuluculuk görüşmesi sırasında saldırıya uğrayan Av. İlknur Nazlı Gökyıldız’a ve Bursa Barosuna geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; avukatlara, hakim ve savcılara, adalet personelimize yönelik sözlü ya da fiili her türlü şiddet eylemini kınıyorum” paylaşımında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Belediyesi’nden ayrılan S.Y., iş davası kapsamında zorunlu arabuluculuk görüşmesi için bir arabulucu avukatın ofisine gitti. İşveren belediyeyi temsilen taraf vekili Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız, şahıs tarafından falçata ile rehin alındı.

Bu sırada arabuluculuk görüşmesinde bulunan kişileri odadan dışarı çıkartan ve 10 dakika boyunca Gökyıldız’ı rehin tutan, bu sırada “Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım” diye tehditler savuran S.Y. arabulucu avukatın ofisinin bulunduğu işhanının güvenlik görevlileri odaya girince elindeki falçatayı fırlatarak dışarı çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece ‘silahla hürriyeti tahdit ve kamu görevini yaptırmamak, görevli memura mukavemet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Bu olay nedeniyle, her fırsatta söylediğimiz, avukatların baktıkları davalarla, uyuşmazlıklarla özdeşleştirilmemesi, toplumda bu yönde oluşan algıya zemin hazırlayan kararlardan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve ekliyoruz. Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği arabuluculuk görüşmelerinin güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak arabuluculuk merkezlerinde yapılması gerekliliğidir. İş merkezleri ve plazalarda avukatın mesleki çalışmalarını gerçekleştirdiği ofislerde veya yasal altyapısı olmayan arabuluculuk merkezlerinde görüşme yapılması güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın arabuluculuğu özendirme, zorunlu arabuluculuk kapsamını arttırma çabaları yanında bir an önce yasal altyapısını oluşturarak arabuluculuk görüşme odalarını adliye binaları içerisinde planlanması gerektiğini önemle vurguluyoruz” denildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, sosyal medya hesabından, “Arabuluculuk görüşmesi sırasında saldırıya uğrayan Av. İlknur Nazlı Gökyıldız’a ve Bursa Barosuna geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; avukatlara, hakim ve savcılara, adalet personelimize yönelik sözlü ya da fiili her türlü şiddet eylemini kınıyorum” paylaşımında bulundu.



