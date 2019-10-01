Avukatı öldüren müteahhit: “Ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı”

İstanbul Ümraniye’de avukat Hüseyin Yama’nın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapsi istenen müteahhidin yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, olayın kazara meydana geldiğini iddia ederek, “Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Kasten öldürmedim. Maktul, ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı” dedi.

Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde avukat Hüseyin Yama (38), inşaat ofisine gittiği müteahhit Mehmet Sabri K. (65) tarafından başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Sabri K. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Hakim karşısına çıktı

Davanın Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sabri K. cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden avukat Hüseyin Yama’nın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İstanbul Barosu adına İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Emre Elçi, Abdullah Onur Eyüboğlu ve Gökmen Dumlu’da duruşmaya katıldı.

“Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu”

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Sabri K., maktul Hüseyin Yama’nın olay günü stajyeriyle birlikte iş yerine geldiğini söyleyerek, “Birlikte yemek yedik, çay içtik. Bir müddet maktulün misafirlerini bekledik. Onun misafirleri gelecekti, müşteri getirecekti. Birlikte bir arsaya bakacaktık. Müşteriler gelmeyince ve stajyer kız sıkılınca kıza, ‘sen yukarıdaki ablanın yanına git’ dedim. Sekretere de, ‘kızım gelen giden yok, bize kahve getir, içelim’ dedim. Kahveyi getirdi, ben içtim. Maktul henüz kahvesini içmemişti, telefonla uğraşıyordu. Maktule, ‘sen de kahveni iç, hadi gidelim’ dedim. O gün hava çok sıcaktı. Sabahleyin geldiğimde ruhsatlı silahımı çekmeceye bırakmıştım. Eve gideceğimiz için silahımı almam gerekiyordu. Tabancayı çekmeceden çıkardım. Gömleğimin için saklayacak şekilde koyacaktım. Maktul göz ucuyla ‘abi bakabilir miyim’ dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum, hemen yukarı fırladım” dedi.

“Kasten öldürmedim, beraatimi isterim”

Polis ve ambulansı aradığını söyleyen sanık, “Stajyeri odaya girmek istedi. Maktulü o haliyle görmesini istemedim. 20 lira cebine koydum ve ‘dolmuşa bin git’ dedim. Ben kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi isterim” dedi. “Maktul ailesiyle aramda tek diyalog kapısıydı”

Maktulün ailesini 2013 yılından beri tanıdığını söyleyen sanık, “Maktulün ailesinden arsa aldım, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Maktulün ağabeyi Hasan Yama benden sözleşme için 30 bin lira komisyon almıştı. Babasından gizleyerek aldı. Babası öğrenince ailesiyle arasında anlaşmazlık çıktı. Daha sonra babası benim yalan söylediğimi düşünerek bana cephe aldı, proje aşamasında inşaatımızı durdurdu. Ben babayla oğul arasında kaldım. Maktulün babası projeyi durdurunca ben maktulün babasına fazladan 1 daire verdim. Maktul ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı” diye konuştu. “Oğlumu planlı şekilde öldürmüştür”

Bunun üzerine söz alan Hüseyin Yama’nın babası İlyas Yama, “Suç tarihinde memleketteydim. Sanık oğlumu kasten, planlı ve programlı şekilde öldürmüştür. Söylediklerinin hepsi yalandır. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılsın” dedi.