HABER

Avukatı öldüren müteahhit: “Ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı”

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye’de avukat Hüseyin Yama’nın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapsi istenen müteahhidin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Ümraniye’de avukat Hüseyin Yama’nın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapsi istenen müteahhidin yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, olayın kazara meydana geldiğini iddia ederek, “Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Kasten öldürmedim. Maktul, ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı” dedi.
Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde avukat Hüseyin Yama (38), inşaat ofisine gittiği müteahhit Mehmet Sabri K. (65) tarafından başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Sabri K. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakim karşısına çıktı
Davanın Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sabri K. cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden avukat Hüseyin Yama’nın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İstanbul Barosu adına İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Emre Elçi, Abdullah Onur Eyüboğlu ve Gökmen Dumlu’da duruşmaya katıldı.

“Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu”
Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Sabri K., maktul Hüseyin Yama’nın olay günü stajyeriyle birlikte iş yerine geldiğini söyleyerek, “Birlikte yemek yedik, çay içtik. Bir müddet maktulün misafirlerini bekledik. Onun misafirleri gelecekti, müşteri getirecekti. Birlikte bir arsaya bakacaktık. Müşteriler gelmeyince ve stajyer kız sıkılınca kıza, ‘sen yukarıdaki ablanın yanına git’ dedim. Sekretere de, ‘kızım gelen giden yok, bize kahve getir, içelim’ dedim. Kahveyi getirdi, ben içtim. Maktul henüz kahvesini içmemişti, telefonla uğraşıyordu. Maktule, ‘sen de kahveni iç, hadi gidelim’ dedim. O gün hava çok sıcaktı. Sabahleyin geldiğimde ruhsatlı silahımı çekmeceye bırakmıştım. Eve gideceğimiz için silahımı almam gerekiyordu. Tabancayı çekmeceden çıkardım. Gömleğimin için saklayacak şekilde koyacaktım. Maktul göz ucuyla ‘abi bakabilir miyim’ dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum, hemen yukarı fırladım” dedi.

“Kasten öldürmedim, beraatimi isterim”
Polis ve ambulansı aradığını söyleyen sanık, “Stajyeri odaya girmek istedi. Maktulü o haliyle görmesini istemedim. 20 lira cebine koydum ve ‘dolmuşa bin git’ dedim. Ben kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi isterim” dedi.

“Maktul ailesiyle aramda tek diyalog kapısıydı”
Maktulün ailesini 2013 yılından beri tanıdığını söyleyen sanık, “Maktulün ailesinden arsa aldım, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Maktulün ağabeyi Hasan Yama benden sözleşme için 30 bin lira komisyon almıştı. Babasından gizleyerek aldı. Babası öğrenince ailesiyle arasında anlaşmazlık çıktı. Daha sonra babası benim yalan söylediğimi düşünerek bana cephe aldı, proje aşamasında inşaatımızı durdurdu. Ben babayla oğul arasında kaldım. Maktulün babası projeyi durdurunca ben maktulün babasına fazladan 1 daire verdim. Maktul ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı” diye konuştu.

“Oğlumu planlı şekilde öldürmüştür”
Bunun üzerine söz alan Hüseyin Yama’nın babası İlyas Yama, “Suç tarihinde memleketteydim. Sanık oğlumu kasten, planlı ve programlı şekilde öldürmüştür. Söylediklerinin hepsi yalandır. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılsın” dedi.

“Aralarında husumet vardı”
Hüseyin Yama’nın eşi Nurdan Yama ise, “Ben olayın kazayla olduğunu düşünmüyorum. Ev nedeniyle sanıkla eşim ve ailesi arasında husumet vardı. Eşim sanıkla görüşmeye gideceğini bana söylemedi” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Duruşma ertelendi
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç tarihinde sanığın telefonuyla aradığını beyan ettiği 155 ve 112 telefon numaralarının bağlı olduğu Ümraniye İlçe Emniyet müdürlüğü ve İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne müzekkere yazılarak, sanığa ait ses kaydının çözümünün istenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Dolandırıcıdan ilginç ifade: “Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu”Dolandırıcıdan ilginç ifade: “Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu”
Terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındıTerör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.