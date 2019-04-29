Avukatı öldürüp intihar etti

Aksaray'da bir avukatı bürosunda silahla öldürdükten sonra kendini vuran kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, kentte avukatlık yapan İbrahim Ergin (47), Eski Sanayi Caddesi'ndeki Sefa İş Hanı'nda bulunan bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla öldürüldü.
Ardından silahla kendini vuran Düzgün, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinde incelemede bulundu.
Soruşturma sürüyor.
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