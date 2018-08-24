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'Avukatı Trump’ı adeta sattı'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 08:53 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, ABD siyaseti ve Türkiye-ABD ilişkilerinin bir porno yıldızı, bir Playboy güzeli ve bir papaz üzerinden şekillendiğine dikkati çekti. Yazar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'da yapılacak seçim öncesi 'iyi aile babası, muhafazakâr bir Hıristiyan' imajını korumaya çalıştığını ancak bu üç isim nedeniyle başaramadığını vurguladı.

'Avukatı Trump’ı adeta sattı'

Öte yandan Trump'ın Stormy Daniels ve Karen McDougal meselesinden kolay kolay kaçamayacağını ifade eden Deniz Zeyrek bu nedenle Trump'ın ve Brunson’ı ABD’ye götürme işine daha çok önem vereceğini savundu. Zeyrek'in yazısında öne çıkan ilgili kısımlar şöyle:

"ABD siyaseti de, Türkiye-ABD ilişkileri de bu aralar bir porno yıldızı, bir Playboy güzeli ve bir papazın arasına sıkışmış vaziyette.

ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak seçimler öncesinde “iyi aile babası, muhafazakâr bir Hıristiyan” imajını korumaya çalışıyor.

Ancak üç isim bu imajı altüst ediyor.

İlki Andrew Craig Brunson, 1968 doğumlu bir papaz. İzmir’deki diriliş kilisesinde görev yapıyordu. Evanjelist bir misyoner. Kürtleri Hıristiyanlaştırmak gibi bir hedefi vardı. Faaliyetleri nedeniyle İzmir’de yakalandı ve hem casuslukla hem terör örgütlerine destek olmakla suçlandı. Halen ev hapsinde tutuluyor. Trump, kasımdan önce Brunson’ı kurtarıp Amerikaya götürerek ülkenin muhafazakâr Hıristiyanlarının desteğini yanında tutmaya çalışıyor.

İkinci isim, Stephanie Gregory Clifford, namı diğer Stormy Daniels. 1979 Louisiana doğumlu bir kadın. Ünlü Hollywood yıldızı Steve Carell’in başrol oynadığı “40 Yıllık Bekâr” filminde de bir porno yıldızını canlandırmasından olsa gerek, Amerikalı meslektaşlarımız tarafından “porno yıldızı” olarak anılıyor. 2006’da yolu Trump ile kesişti. Bir otelde buluşup yemek yediler. Sonrasında yaşadıklarını, 2018’de katıldığı “60 Dakika” isimli programda anlattı. Program, 22 milyon izleyici ile tarihi bir rekor kırdı.

Üçüncü isim ise Karen McDougal. O da 1971 doğumlu bir model. Kariyerine yüzücü mayoları mankenliği yaparak başlamış. Bir süre sonra Playboy dergisi tarafından keşfedilmiş. 1997 Aralık ayının Playboy güzeli seçilmiş. Ardından 1998’in Playboy güzeli ilan edilmiş. Dergi tarafından “90’ların en iyileri” arasına alınmış. Onun da Stormy Daniels gibi 2006’da Trump ile yolu kesişmiş. İlk buluştuklarında birlikte olmuşlar ve Trump ile ilişkileri bir yıla yakın sürmüş.

Avukatı Michael Cohen, sonunda patronu Trump’ı adeta “sattı” ve yaşadıklarını anlatmamaları için Stormy Daniels ve Karen McDougal’a para ödendiğini itiraf etti.

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