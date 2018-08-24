'Avukatı Trump’ı adeta sattı'

Öte yandan Trump'ın Stormy Daniels ve Karen McDougal meselesinden kolay kolay kaçamayacağını ifade eden Deniz Zeyrek bu nedenle Trump'ın ve Brunson’ı ABD’ye götürme işine daha çok önem vereceğini savundu. Zeyrek'in yazısında öne çıkan ilgili kısımlar şöyle:

"ABD siyaseti de, Türkiye-ABD ilişkileri de bu aralar bir porno yıldızı, bir Playboy güzeli ve bir papazın arasına sıkışmış vaziyette.

ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak seçimler öncesinde “iyi aile babası, muhafazakâr bir Hıristiyan” imajını korumaya çalışıyor.

Ancak üç isim bu imajı altüst ediyor.

İlki Andrew Craig Brunson, 1968 doğumlu bir papaz. İzmir’deki diriliş kilisesinde görev yapıyordu. Evanjelist bir misyoner. Kürtleri Hıristiyanlaştırmak gibi bir hedefi vardı. Faaliyetleri nedeniyle İzmir’de yakalandı ve hem casuslukla hem terör örgütlerine destek olmakla suçlandı. Halen ev hapsinde tutuluyor. Trump, kasımdan önce Brunson’ı kurtarıp Amerikaya götürerek ülkenin muhafazakâr Hıristiyanlarının desteğini yanında tutmaya çalışıyor.