HABER

Avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayı’nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip, avukatın şikayetçi olması sonucu tutuklandı.Olay, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 16 Ekim tarihinde gerçekleşti.

İstanbul Adalet Sarayı’nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip, avukatın şikayetçi olması sonucu tutuklandı.

Olay, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 16 Ekim tarihinde gerçekleşti. İddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bir kişi avukat B.Ö.’ye giderek, “Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti” dedi. Avukat B.Ö., bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyedeki sulh hukuk mahkemelerinde görevli S.M.S. olduğu tespit edildi.

Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan katip S.M.S. savcılığa teslim edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen katip, çıkarıldığı mahkemece ‘Cinsel taciz’ suçundan tutuklandı.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Bir annenin en zor anı: Oğlunun tabutu başında sinir krizi geçirdiBir annenin en zor anı: Oğlunun tabutu başında sinir krizi geçirdi
Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandıBoyadığı trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.