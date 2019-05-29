HABER

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin görevden uzaklaştırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 20:17 | Son Güncelleme

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: - "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını, ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu'nun duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki göstermesine ilişkin, "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek." dedi.

Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği tarafından Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen iftar programına katılmak üzere Bolu'ya geldi.

Burada AA muhabirine, duruşma sırasında avukata etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu ile ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, bu sabah itibari ile duruşma salonunda gelişen olayla ilgili hemen değerlendirme yapıldığını ifade etti.

HSK 1. Dairesinin yaptığı değerlendirme sonucunda soruşturma izni teklifi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakan beyin onayı üzerine hakim hakkında soruşturma başladı. Müfettiş soruşturması için gerekli adım atıldı ama bu bir süreç. Müfettiş arkadaş araştırmayı yaptıktan sonra ön raporunu hazırlayıp bize sundu. Tabii toplantı günlerimiz belli, haftanın 2 günü olağan toplantı günlerimiz var ama bu özel ve acil durum için olağanüstü toplantıya çağırdık heyeti. Olağanüstü toplantı sonunda da değerlendirmeler yapılıp oy birliği ile ilgili kanun gereğince açığa aldık şimdilik."

Yılmaz, bundan sonraki süreçte olayla ilgili görevlendirilen müfettişin raporunu tamamlanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak, "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek." ifadesini kullandı.

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu ve Fatih'te vatandaşlara hitap ettiEkrem İmamoğlu Zeytinburnu ve Fatih'te vatandaşlara hitap etti
Kadri Gürsel hakkında tahliye kararıKadri Gürsel hakkında tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Bolu HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.