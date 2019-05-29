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Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren hakim hakkında soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da duruşma esnasında avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.İstanbul Anadolu Adliyesi 2.

İstanbul’da duruşma esnasında avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde duruşma sürerken hakimin davacı avukata dönerek, etek boyunun çok kısa olduğunu belirtmiş ve etek boyunun fotoğrafının çekilip baroya gönderilmesini istemişti. Duruşma sonunda hakim, bu olayı mahkeme tutanağına geçirmişti. Yaşanan olayın ardından HSK tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.

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