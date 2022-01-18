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  4. Avukatın evinde silahlı çatışma! Dehşet anlarını böyle anlattı

Avukatın evinde silahlı çatışma! Dehşet anlarını böyle anlattı

18.01.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de ev sahibi Avukat Süleyman Canacankatan'ın iddiasına göre, evlerine giren iki hırsız ile aralarında silahlı çatışma yaşandı. Avukat Süleyman Canacankatan "Hırsızlara 'Çık dışarıya' diye bağırdım. Bağırmam üzerine bize biri ateş etti. Ruhsatlı silahımla kapıdan yere 2 el ateş ettim, o da bana bir daha ateş etti. Ben biraz daha geç kalsaydım karım yukarı çıkmış olacaktı." ifadelerini kullandı.

Avukatın evinde silahlı çatışma! Dehşet anlarını böyle anlattı

Avukat Süleyman Canacankatan'ın iddiasına göre 12 Ocak tarihinde, kendisinin olmadığı ve yine avukat olan eşi Gülden Canacankatan ile 22 yaşındaki oğlunun olduğu evlerine iki kişi girdi. İki kişi, evdekilere aldırış etmeden çekmece ve dolapları karıştırdı. Şüphelileri fark eden oğlu Süleyman Canacankatan'a haber verdi. Arkadaşlarıyla birlikte 5 dakika içinde gelen Süleyman Canacankatan'ın bağırmasıyla şüpheliler silahla ateş açtı. Canacankatan da ruhsatlı silahıyla karşılık verdi. Çatışma sonrası şüpheliler camdan atlayarak kaçtı. Şüpheliler, onları bekleyen bir araca binerek, kayıplara karıştı.

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Olayın bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evde aynı silahtan çıktığı anlaşılan mermi kovanları bulundu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

"ÇIK DIŞARIYA DİYE BAĞIRMAM ÜZERİNE BİZE BİRİ ATEŞ ETTİ"

Avukat Süleyman Canacankatan "Çarşamba günü arkadaşlarımla otururken oğlum beni telefonla aradı 'Baba yatak odasında hırsız var' dedi. Ben de arkadaşlarımla beraber acil buraya geldim. Arkadaşlarla evin içerisine girdik. Biz odaya ilerlerken ben tedirgin oldum. Hırsızlara 'Çık dışarıya' diye bağırdım. Bağırmam üzerine bize biri ateş etti. Tereddüt ettik ne oluyor diye. Ruhsatlı silahımla kapıdan yere 2 el ateş ettim, o da bana bir daha ateş etti. Bu sefer ben yine kapıya doğru iki el ateş ettim. Sesler kesildi. Kapıyı kilitlemişler, benim korumam olan arkadaşım kapıyı omzuyla kırdı. Önce şu yukarı ateş etmiş, sonra da lavabonun camına ateş ederek camdan kaçmış" dedi.

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"SİLAHLI HIRSIZ BİZ ÇOK DUYMADIK"

Süleyman Canacankatan "Dışarıda bir arkadaşım gördü, yüksekten atladı diye hırsız topallamaya başlamıştı. Bizim arkadaşlardan bir tanesi onu gördü. Hırsız onu bekleyen arabaya binip kaçmaya başladı. Bizim arkadaş da peşine takılmış. Ters yöne girmiş hırsız. Benim arkadaşım da ters yöne giremeyince kaçmış. Oğlum 30 saniye önce oradan geçmiş. Biraz daha geç geçse hırsızlarla burun buruna gelecekti. Ben biraz daha geç kalsaydım karım yukarı çıkmış olacaktı. Silahlı hırsız biz çok duymadık. Hırsız dediğin birini görünce kaçar bunlar ses duyunca ateş ediyor. 10 dakika içerisinde benim saatlerimi ve yüzüklerimi çalmışlar" diye konuştu.

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"AVUKAT BEYİN SİLAHINA EL KOYUN TALİMATINI VERDİ"

Canacankatan "Ben ifade vermeye gittiğimde polis memuru nöbetçi savcıyı aradı. Savcı beyin talimatı avukatın beyin silahına el koyun oldu. Bir MOBESE'yi toplayın kamera görüntülerini alın değil, silaha el koyun. Dedim ki, bu adamlar geri döner bir şey olur? Olayın üzerinden neredeyse 1 hafta geçti. Kimse henüz bir şey yapmadı. Hırsız çatışmaya girecek, soruşturma devam etmeyecek. Bu olacak şey değil. Ben ceza davalarına bakarım, 30 yıllık meslek hayatımda tek tük silahlı hırsız duydum. Husumetlik bir durum bu adi bir hırsız ama bunlar başka bir boyuta götürüp silahla hırsızlık yapıyorlar" dedi.

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ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelilerin evin önüne önce keşif için gelmeleri ardından tekrar gelerek içeri girmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir silahlı saldırı
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