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Avukatın komiser tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu: - "04.06.2018 tarihinde, şüpheli müvekkilinin ifade vermesi için onunla birlikte Emniyet Müdürlüğüne giden meslektaşımız, sigara içmek üzere avluya çıktığı sırada karşılaştığı görevli komiserin saldırısına uğramıştır. Emniyet birimindeki diğer bir polis memuru tarafından getirilen sopalarla sol koluna defalarca vurulan meslektaşımıza, daha sonra da bir başka polis memurunun getirdiği silahla ateş edilmiştir. Komiserin bu silahı olay yerinde bırakıp gitmesinden sonra gelen bir kadın görevli de meslektaşımıza aynı silahı doğrultmuştur" - "Cumhuriyet Savcısı talimatıyla yine polis tarafından operasyon yapılarak, kamera kayıtları çerçevesinde suç aletleri ele geçirilmiş, anılan komiser, iki polis memuru ve kadın görevli gözaltına alınmış, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol kaydıyla serbest kalan şüpheliler için idari emirle açığa alma işlemi yapılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu'nca Bayrampaşa'da bir avukatın polis tarafından darbedildiği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcısı talimatıyla yine polis tarafından operasyon yapılarak, kamera kayıtları çerçevesinde suç aletleri ele geçirilmiş, anılan komiser, iki polis memuru ve kadın görevli gözaltına alınmış, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol kaydıyla serbest kalan şüpheliler için idari emirle açığa alma işlemi yapılmıştır." denildi.

Açıklamada, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'nde bir avukatın, görevli komiser tarafından darbedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"04.06.2018 tarihinde, şüpheli müvekkilinin ifade vermesi için onunla birlikte Emniyet Müdürlüğüne giden meslektaşımız, sigara içmek üzere avluya çıktığı sırada karşılaştığı görevli komiserin saldırısına uğramıştır. Emniyet birimindeki diğer bir polis memuru tarafından getirilen sopalarla sol koluna defalarca vurulan meslektaşımıza, daha sonra da bir başka polis memurunun getirdiği silahla ateş edilmiştir. Komiserin bu silahı olay yerinde bırakıp gitmesinden sonra gelen bir kadın görevli de meslektaşımıza aynı silahı doğrultmuştur. Olayın oluş şekli, kameralar marifetiyle tespit edilmiştir."

Söz konusu avukatın olayın ardından darp raporu aldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek şikayette bulunduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma sonucunda, bir hafta sonra anılan bölgeye, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla yine polis tarafından operasyon yapılarak, kamera kayıtları çerçevesinde suç aletleri ele geçirilmiş, anılan komiser, iki polis memuru ve kadın görevli gözaltına alınmış, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol kaydıyla serbest kalan şüpheliler için idari emirle açığa alma işlemi yapılmıştır. Bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı meslektaşımızın örnek tavrına vurgu yapmayı görev kabul ediyoruz. Etkin soruşturma adına, gerektiğinde bir emniyet birimine operasyon düzenleyen sayın savcıya özellikle teşekkür ediyoruz. Bu operasyona katılan ve böyle bir görevliyi kendilerinden saymayan kolluk görevlilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, İstanbul Barosu'nun konunun takipçisi olacağı ifade edildi.

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avukat Bayrampaşa darp Emniyet Müdürlüğü İstanbul Barosu komiser

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