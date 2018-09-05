Avukatın komiser tarafından darbedildiği iddiası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu'nca Bayrampaşa'da bir avukatın polis tarafından darbedildiği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcısı talimatıyla yine polis tarafından operasyon yapılarak, kamera kayıtları çerçevesinde suç aletleri ele geçirilmiş, anılan komiser, iki polis memuru ve kadın görevli gözaltına alınmış, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol kaydıyla serbest kalan şüpheliler için idari emirle açığa alma işlemi yapılmıştır." denildi.

Açıklamada, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'nde bir avukatın, görevli komiser tarafından darbedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"04.06.2018 tarihinde, şüpheli müvekkilinin ifade vermesi için onunla birlikte Emniyet Müdürlüğüne giden meslektaşımız, sigara içmek üzere avluya çıktığı sırada karşılaştığı görevli komiserin saldırısına uğramıştır. Emniyet birimindeki diğer bir polis memuru tarafından getirilen sopalarla sol koluna defalarca vurulan meslektaşımıza, daha sonra da bir başka polis memurunun getirdiği silahla ateş edilmiştir. Komiserin bu silahı olay yerinde bırakıp gitmesinden sonra gelen bir kadın görevli de meslektaşımıza aynı silahı doğrultmuştur. Olayın oluş şekli, kameralar marifetiyle tespit edilmiştir."