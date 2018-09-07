Avukatın komiser tarafından darbedildiği iddiası

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden komiser G.K beyanında, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kimseye işkence yapmadım. Birlikte sohbet ettik. Giderken el sallayarak gittiler. Gayet iyi ayrıldık. Darp, işkence yapmış olsaydık bize sarılıp 'görüşmek üzere' diye beyanda bulunmazlardı." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin 22 Haziran'da "işkence yapma" ve "avukata veya diğer kamu görevlilerine işkence yapma" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Hakimlik'teki ifadeleri ortaya çıktı.

Bayrampaşa Polis Merkezi'nde polislerce darbedildiğini iddia eden kadın avukatın şikayeti sonrası komiser G.K, polis memurları E.A. ve İ.C ile kadın teknisyen yardımcısı M.K. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüpheli G.K'nın avukatı da "Müvekkil Bayrampaşa'da göstermiş olduğu gayretten dolayı ödül almıştır. Uyuşturucu konusunda problemli bir yer olmasına rağmen müvekkilim gayret göstererek bu ilçeyi güvenli bir ilçe haline getirmiştir. Böyle bir iddia ile tutuklanması kendisinin bu heyecanı kaybetmesine neden olacaktır." dedi.

Şüpheli polis memuru E.A da hakimlikteki sorgusunda, olayın meydana geldiği bahçede, kendisi, komiser, teknisyen yardımcısı ve 2 avukatın bulunduğunu, samimi bir ortamda sohbet ettiklerini aktararak, "Bu sohbet 2-3 saat süren bir sohbettir, darp iddiasından sonra da bir saat sohbet ettik. Kimseyi darbetmedik. Çıkarken el sıkışıp çıktılar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Müşteki kadın avukatın, yanında bir erkek avukatla polis merkezine geldiğini kaydeden şüpheli polis memuru İ.C de beyanında, "Avukatlar gayet samimi ikili ilişkiler kurdular. Bu esnada bir darp ve tehdit olmamıştır. Böyle bir şey bayan avukata yapılmış olsaydı yanındaki erkek avukat müdahale ederdi. CD izleme tutanağında geçmese de bütün memurlar ile tokalaşıp ayrılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Şüpheli teknisyen yardımcısı M.K. da suçlamaları reddederek, “Olay günü olay yerinde vardım. Komiserim hiçbir şey yapmadı. Biz de kimseye bir şey yapmadık. Suçsuzum." diye konuştu.

Nöbetçi Hakimlikteki ifadelerinin ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şüpheliler, 11 Temmuz 2018'de Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

