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Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:19 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da bir avukatın komiser tarafından darp edildiği iddialarına yönelik başlatılan idari tahkikat kapsamında komiser G.K. ve 4 personelin, görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir komiserin, bir kadın avukatı darbettiği haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"04.06.2018 tarihinde yürütülmekte olan bir tahkikatla ilgili Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine müvekkili ile görüşmek maksadıyla gelen avukat G.S.Y'nin burada görevli komiser G.K. tarafından koluna vurmak suretiyle darbedildiği tespit edilmiş, komiser G.K. ve 4 personel hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Bahse konu olayla ilgili başlatılan idari tahkikat kapsamında komiser G.K. ve 4 personel, 11.07.2018 tarihli Valilik oluru ile görevden uzaklaştırılmış olup, haklarında yapılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Emniyet teşkilatının her zaman bu ve benzeri hukuk dışı eylem ve işlemlere karşı olduğu aktarılan açıklamada, "Bu tür eylem içinde bulunan kendi personelimiz de olsa hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceği, yasal gereğine tevessül edileceği ve yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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Emniyet Genel Müdürlüğü avukat darp komiser

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