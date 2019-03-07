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Avukatın köpeği darp ettiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişinin, İzmir’in Menderes ilçesinde kendisine saldıran bir köpeği sopayla darp ettiği iddia edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişinin, İzmir’in Menderes ilçesinde kendisine saldıran bir köpeği sopayla darp ettiği iddia edildi. Konu hakkında konuşan E.U., "Beni ısıracaktı, kendimi korudum" dedi.
Olay, 26 Şubat akşamı Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi Yoncaköy’de meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğe sopayla vurdu. İddialara göre, köpeği kanlar içerisinde bulan bir kadın, İzmir’in Selçuk ilçesindeki veterinere götürdü.
Köpek burada tedavi altına alındı. Yaralanan köpeğin tedavisinin devam ettiği ifade edilirken, avukat E.U. olay anını anlattı. Klinikte yapılan müdahale sonrası gözlem altına alınan köpeğin durumunun ağır olduğu, görme ve duymasında kalıcı olarak hasar olduğu tespit edildi.

Avukat ne dedi?
E.U. ise yaptığı açıklamada, "Her gün o bölgede yürüyüşe çıkıyoruz. ’Köpeğe saldırdı’ diye bir şey yok. Beni ısıracaktı. Ben de sopayla kendimi savundum. Köpeğe saldırdım, darp ettim diye bir şey yok. Benim de köpeğim var. Tek bir darbe aldı. Kendimi korudum" dedi.
Hayvanseverlerin ise güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Aydın Barosu Genel Sekreteri ve Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Anıl Yetişkin ise, olayın kabul edilemez olduğunu ve meslektaşları hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını ifade etti.

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