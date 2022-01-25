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Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp tehdit etti... Sonrası korkunç!

25.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren olay Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. T.S., avukat olan kardeşi S.S. ile husumetli Gökhan Altuğ’u, otomobiliyle çarptıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü. Altuğ’un bir gün önce S.S.’nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşıp tehdit ettiği, sabah da hem evine hem de iş yerine gittiği ortaya çıktı. Husumetin nedeninin gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp tehdit etti... Sonrası korkunç!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.’nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

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DÜN GECE FOTOĞRAFINI MONTAJLADI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, dün gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, gittiği S.S.'nin avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.

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OTOMOBİLLE ÇARPIP, TABANCAYLA VURDU

Gökhan Altuğ, bugün sabah saatlerinde S.S.’nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.’yi gördü. T.S., kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ’a çarptı. Aracını durdurup inen T.S., silahını çekip, çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğ’a ateş etti.

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HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Gökhan Altuğ, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. T.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.
T.S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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