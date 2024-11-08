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Avukatın sözleri duruşma salonunu karıştırdı! Narin'in babası Arif Güran bayılarak hastaneye kaldırıldı

08.11.2024 10:15
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.11.2024 10:15
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma başladı. Mahkeme heyeti tanık olarak Narin'in ağabeyi Baran Güran'ı dinlemeye başladı. O dakikalarda avukatın, "Narin’in bu kokusunu bu halini görmesin istedim. Onu güzel kokusuyla hatırlasın istedim" sözleri baba Arif Güran'ı sinirlendirdi. Güran, "Beni öldürün" diye bağırdı ve salondan çıktı. Öte yandan Arif Güran yaşananların ardından baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olmuştu. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili olarak söz artık yargıda. Cinayete ilişkin dün birinci duruşma gerçekleştirilmiş ve amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar dinlenmişti.

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NARİN DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI

Davanın ikinci duruşması ise bugün başladı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran tanık olarak hakim karşısına çıktı.

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"O KOKUYU ALMA DİYE SENDE MİS KOKUSUYLA KALSIN DİYE"

Diyarbakır Baro eski Başkanı Nahit Eren, Baran Güran'a yönelik "Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim.
O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim o kokuyu alma diye sende mis kokusuyla kalsın diye..." ifadelerini kullandı.

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"BENİ ÖLDÜRÜN" DİYE BAĞIRDI VE SALONDAN ÇIKTI

Eren'in bu sözleri Güran ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Baba Arif Güran, Eren'in sözlerinden sonra sinirlendi. Güran ağlayarak ve masaya vurarak "Beni öldürün" diye bağırdı ve salondan çıktı.

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"ONU İSTEMİYORUZ"

Güran ailesi ise Nahit Eren'e tepki gösterdi ve "Onu istemiyoruz" dedi. Sanık avukatları da Eren'e tepki göstererek "Böyle yargılama yapılmaz" dedi. Duruşma salonunda kısa sürelik bir kargaşa olurken mahkeme başkanı avukatları uyardı ve soruyu direkt olarak sormalarını söyledi.

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ARİF GÜRAN BAYILDI

Öte yandan EKOL TV'nin haberine göre baba Güran, yaşananların ardından fenalaşarak baygınlık geçirdi. Baba Arif Güran sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Avukat Diyarbakır dava baro Narin Güran
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