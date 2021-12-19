HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avukatın şüphesi 6 yıldır aranan dolandırıcıyı yakalattı! Kadınları böyle ağına düşürmüş

Avukatın şüphesi 6 yıldır aranan dolandırıcıyı yakalattı! Kadınları böyle ağına düşürmüş

19.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da lüks villasını satmak için anlaştığı kişinin hareketlerinden şüphelenen avukat Nuran Özdemir'in ihbarı üzerine, 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Gürsoy, polisin 15 günlük takibiyle yakalandı. Ağına düşürüp evlenme teklifini kabul eden kadınları, düğün hediyesi olarak lüks villa ya da daire alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şüpheli Erkan Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukatın şüphesi 6 yıldır aranan dolandırıcıyı yakalattı! Kadınları böyle ağına düşürmüş

Ankara Barosu avukatlarından Nuran Özdemir, Çankaya ilçesinden bulunan lüks villasının satışı için kendini Etham Salomon olarak tanıtan Erkan Gürsoy ile anlaştı. Erkan Gürsoy, İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını belirterek, villayı da yanında bulunan ve yakında evleneceğini söylediği kız arkadaşına alacağını ifade etti. Erkan Gürsoy ayrıca, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri sürüp, ödeme planı konusunda kolaylık talep etti.

Bunun üzerine şüpheye düşen Özdemir, paranın bir kısmını İsrail Büyükelçiliği'nin, bir kısmını da İstanbul Kapalıçarşı'da sarraf olan babasının ödeyeceğini, tapunun da başka birinin üzerine yapılacağını söyleyen kişiyi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine, satıştan vazgeçtiğini bildirdi. Avukat Özdemir daha sonra da polise ihbarda bulundu.

Screenshot_11

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu

6 YILDIR ARANIYORDU

Avukat Özdemir, şüphelinin eşkalini, görüşmek için geldiği aracın modelini ve kendisini aradığı telefon numarasını Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Onlarca güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin ulaşılamayan telefonu teknik takibe alındı. Yaklaşık 15 gün süren takibin ardından cep telefonunun sinyal verdiği lüks bir restorana baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. 'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve Türkiye'nin farklı illerinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 42 ayrı arama kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, 6 yıldır arandığı belirtildi.

Screenshot_13

AĞINA DÜŞÜRDÜĞÜ KADINLARI BÖYLE DOLANDIRMIŞ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Erkan Gürsoy'un, sosyal medyadan tanıştığı kadınları lüks restoranlarda ağırladığı, kadınlara İsrailli önemli bir bürokrat olduğunu, üst düzey birçok kişinin ismini vererek bu kişilerle iş yaptığını söyleyerek birçok vaatte bulunduğu tespit edildi. Daha sonra evlilik teklifini kabul eden kadınlara lüks villa ya da daire alacağını söyleyen şüphelinin, kadınla birlikte ilanlarda gördüğü bu tür satılık yerlere müşteri olduğu, daha sonra 'ödeme yaptım ancak bir miktar eksik kaldı, hesabıma gönder, sana sonra öderim' diyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bu şekilde son dönemde şüpheliyi şikayet eden kadınlardan yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Erkan Gürsoy hakkında şikayetçi olmayan başka mağdurların da olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Gürsoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Ağaçların kışın çiçek açması ne anlama geliyor?Ağaçların kışın çiçek açması ne anlama geliyor?
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

'Çok acemiyim' yazısıyla trafiğe çıkan şoför kaza yaptı

'Çok acemiyim' yazısıyla trafiğe çıkan şoför kaza yaptı

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.