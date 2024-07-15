HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avukatın uyuşturucu trafiği baş döndürdü: Cezaevine bile sokmuş! Kadın arkadaşının evini depoya çevirmişler

Avukatın uyuşturucu trafiği baş döndürdü: Cezaevine bile sokmuş! Kadın arkadaşının evini depoya çevirmişler

15.07.2024 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da avukat F.K.G'nin uyuşturucu ticareti trafiği baş döndürdü. Takside yakalanıp cebinden çıkardığı uyuşturucuyu polise teslim eden avukatın ev ve üst aramasında ele geçirilenler ağızları açık bıraktı. Avukatın ticaret yaptığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi arasında müvekkilleri de bulunuyor.

Avukatın uyuşturucu trafiği baş döndürdü: Cezaevine bile sokmuş! Kadın arkadaşının evini depoya çevirmişler

Cezaevine uyuşturucu sokan avukat F.G.K.'nin (45) uyuşturucuyu bir de hükümlüye verdiği iddiası 'pes' dedirtti. Adana Barosu'na kayıtlı avukat F.G.K. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKAT METAMFETAMİNİ CEBİNDEN ÇIKARIP VERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart 2024'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda H.Ş.'nin (44), kadın arkadaşı G.U.'ya (30) ait Yenibaraj Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığını tespit etti. Narkotik polisleri, bu bilgi üzerine apartmanın giriş-çıkışını görecek şekilde fiziki takibe başladı. Takip sırasında taksi ile eve gelen bir kişinin apartmanda belirtilen daireye girip, 7-8 dakika sonra çıktığı ve kendisini bekleyen taksiye bindiği belirlendi. Polisler, taksiyi Bülent Angın Bulvarı'nda durdurdu. Taksinin ön koltuğunda oturan kişinin yapılan kimlik sorgusunda Adana Barosu'na kayıtlı Avukat F.G.K. olduğu belirlendi, avukat cebinden 2,09 gram metamfetamin çıkarıp polislere verdi. Aramada avukatın üzerinden 2 adet yırtılmış beyaz poşet 5,50 gram sentetik kannabinoid bulundu.

UYUŞTURUCU DEPOSU GİBİ DAİRE

Yenibaraj Mahallesi'ndeki apartman dairesine düzenlenen operasyonda da G.U. ile A.H. (31), yakalandı. G.U.'nun üst aramasında şeffaf poşetlerde 5,77 gram ve 1,36 gram metamfetamin, A.H.'nin üzerinde ve evde 2 poşette 2,84 gram ve 0,15 gram kokain, değişik şeffaf poşetler içinde 0,52 gram, 0,47 gram, 1,44 gram, 8,79 gram, 3,03 gram, 4,906 gram, 18,31 gram ve 0,45 gram metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKMUŞ

Avukat F.G.K.'nin müvekkilleri ile cezaevinde yaptığı görüşmeler incelemeye alındı. Avukat F.G.K.'nin 7 Şubat 2024'te Adana Suluca L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü H.P. ile görüşme yaptığı ve bu sırada beyaz renkli küçük boy zarfta 2 şeffaf poşette toplamda 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler verdiği tespit edildi.

thumbs_b_c_08649c9a50ec236a07c480d0338f9a5a

DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan Avukat F.G.K., G.U., H.Ş. ve A.H. sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Cumhuriyet savcısı soruşturmasını tamamlayarak şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından iddianame hazırladı. Savcı, sanıklardan Avukat F.G.K.'nin 20 yıl, diğer sanıkların 15'er yıl hapis ile cezalandırılmalarını istedi.

"EVİ TEMİZLE"

Sanıklardan G.U., sanıklardan H.Ş.'nin erkek arkadaşı olduğunu, evde bulunan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını söyledi. Üzerinde ele geçirilen uyuşturucunun A.H.'ye ait olduğunu anlatan G.U., "Polisler gelmeden önce avukat eve gelerek bir miktar uyuşturucu bana vererek H.Ş.'ye vermemi söyledi, daha sonra bana mesaj atarak evi temizlememi söyledi" dedi. G.U. daha sonra alınan ifadesinde ise suçlamaları kabul etmedi, diğer sanıkların uyuşturucu sattığını görmediğini iddia etti.

'TORBACILARA SATTIRIYORDU'

Sanıklardan A.H. de H.Ş.'nin uyuşturucu maddeleri yüklü miktarda getirerek torbacılara sattırdığını, Avukat F. G. K.'nin de uyuşturucu madde sattığını ve aracılık ettiğini belirtti. A.H., daha sonra alınan ifadesinde, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

AVUKAT: UYUŞTURUCU KULLANIYORUM

Sanık Avukat F.G.K. iddianamede yer alan ifadesinde, sanıklardan H.Ş. ve A.H.'nin müvekkilleri olduğunu söyledi. Sanık G.U.'yu da H.Ş. vasıtasıyla tanıdığını söyleyen F.G.K., "Bu eve 2 defa gittim. Ev, G.U.'ya aittir. Birincisinde kız arkadaşımı almaya gitmiştim. İkinci kez, yakalanmadan yaklaşık 10 dakika önce gittim. G.'ye alt komşusu Ö.B.'nin çalınan ayakkabısının davası için tanıklık yapma kararı verilmişti, bilgi vermeye gitmiştim. Üzerimde çıkan uyuşturucuları, başka yerlerden tanımadığım kişilerden aldım" dedi.

Avukat F.G.K. daha sonra alınan ifadesinde ise uyuşturucu kullandığını, olay günü de G.U.'dan uyuşturucu almaya gittiğini, eve uyuşturucu madde götürmediğini söyledi. Avukat F.G.K. ile diğer 3 sanık ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Adana'da rastlandı! Fareye benziyor ama değilAdana'da rastlandı! Fareye benziyor ama değil
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Avukat uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaş zammında rakam belli oldu

En düşük emekli maaş zammında rakam belli oldu

Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak!

Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak!

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

Çeşme'den korkutan görüntüler! Rüzgar şiddetini artırdı, hem havadan hem karadan müdahale ediliyor

Çeşme'den korkutan görüntüler! Rüzgar şiddetini artırdı, hem havadan hem karadan müdahale ediliyor

"MHP'ye dönmemizi istiyorlar" diyerek sitem etti

"MHP'ye dönmemizi istiyorlar" diyerek sitem etti

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.