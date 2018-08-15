Avukatından Brunson için tahliye çağrısı

ABD de ekonomik sorunlardan sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi.Türkiye ile ABD arasında rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan gerginlik yaptırım krizine dönüşürken, Brunson'ın avukatı müvekkilinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Salı akşamı Alman haber ajansı dpa'ya konuşan avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde bir kez daha itirazda bulunduklarını ifade etti. Temmuz ayında yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

2016 yılından bu yana Türkiye'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan rahip Brunson, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim tarihinde yapılacak.

ABD ve Türkiye arasında rahip Brunson'a yönelik görüşmeler sürerken, ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier Brunson'ı ve eşini ziyaret etti.

Jeffrey Hovenier, Brunson vakasının ve "haksız yere tutuklanan" büyükelçiliğin Amerikan ve Türk çalışanlarına yönelik vakaların gecikme olmadan çözülmesini talep etti.