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  4. Avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı

Avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti.

Avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Avukat Ümit Serkan B., hukuk firmasının kıdemli ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Olay, Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 12'nci katında bulunan Bezen ve Ortakları adlı hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışma sırasında Ümit Serkan B., belindeki tabancayı çıkararak Serdar B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Serdar B., firma çalışanları tarafından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Avukat Ümit Serkan B., firma çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen avukatın saldırıda kullandığı tabancanın ruhsatlı olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı

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