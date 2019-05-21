Avukatlar, dolmuşta kadına dayağın takipçisi olacak

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de dolmuşta bir kişinin eşini yumruklayarak dövmesi olayının ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yaşananların kabul edilemez olduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Dün meydana gelen olayda, Mersin-Davultepe seferini yapan minibüste henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, eşi olduğunu söylediği kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Gözyaşları içinde kalan kadını, yolculara aldırmadan yumruklamayı sürdüren adam, kendisine engel olmaya çalışanlara da tehdit ve hakaretler savurdu. Bir yolcu tarafından kaydedelip sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük tepki çekti. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da basına verdiği demeçte konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Yaşananların kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yeşilboğaz, "Toplumsal şiddeti önleyemediğimiz gibi, kadın ve çocuğa şiddeti de önleyemiyoruz. Minibüste kadına uygulanan şiddeti gördük ve hiç kimse müdahale etmiyor. Toplumsal olarak duyarlılığımızı yitirmişiz. Bir hak olarak görüyoruz kadına ve çocuğa yönelik şiddeti. Kadın bizim malımız değildir. Derhal yetkililerin bu olaya el atması gerekiyor. Biz de bu olayın takipçisi olacağız. İlgili kişinin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bu, kabahatler kanununa göre geçiştirilebilecek bir suç değildir. Cezalandırılması da 'insanlığa karşı işlenen suç' şeklinde nitelendirilerek ceza verilmesi gerekiyor. Hiçbir insan şiddeti hak etmez. Umarım ilgili kişi de bunu aile arasındaki bir şiddet olarak görmez, insana, kadına karşı şiddet olarak görür ve olayın takipçisi olur, biz de onunla beraber bu hukuksal mücadeleyi sürdürebiliriz" dedi.

