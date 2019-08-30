HABER

Avukatlar maçları Emine Bulut ve kızı adına oynayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliğince Samsun'da 16'ncısı gerçekleştirilen Türkiye Avukat Spor Oyunları kapsamında düzenlenen kadınlar voleybol karşılaşmaları, şiddete dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut ve kızına ithaf edildi

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 16'ncısı Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Avukat Spor Oyunları kapsamındaki kadınlar voleybol karşılaşmaları, şiddete dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut ve kızı adına oynanacak.

Samsun Barosu Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kadınlar voleybol karşılaşmaları öncesi düzenlenen törende, toplumdaki her türlü şiddetin son bulması ve sevginin yeşermesini arzu ettiklerini, bu kapsamda oynanacak karşılaşmaları merhum Emine Bulut ile kızına atfen yapacaklarını söyledi.

Oyunların Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 100'ncü yılı dolayısıyla Samsun'da gerçekleştirildiğine işaret eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutluyoruz. Böylesine anlamlı bir günde her türlü şiddetin önüne geçmek, dostluk, sevgi ve kardeşliğin gelişmesini amaçlıyoruz. Türkiye Avukat Spor Oyunları içinde yer alan kadınlar voleybol karşılaşmalarını da bu anlamda önemsiyoruz. Karşılaşma sonunda takdim edilecek ödüller, Emine Bulut ve kızı adına verilecek."

Gürbüz, Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 branşta gerçekleştirildiğini, 1300 katılımcı bulunduğunu kaydetti.

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Anıtkabir'e ziyaretçi akınıAnıtkabir'e ziyaretçi akını
Dumlupınar’dan Bursa’ya zafer coşkusuDumlupınar’dan Bursa’ya zafer coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz Türkiye Avukat Spor Oyunları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.