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Avukatlar sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 23:41 | Son Güncelleme

Ordu'da avukatlardan oluşan grup konser verdi

Ordu'da avukatlar, Avukatlar Haftası dolayısıyla organize edilen konserde sahne aldı.

Ordu Barosuna kayıtlı 22 avukattan oluşan grup, şef Ata Bahri Çağlayan yönetiminde Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde konser verdi.

Türk müziğinden çeşitli eserleri seslendiren ve enstrüman çalan avukatlar, seyircinin beğenisini kazandı.

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, AA muhabirine, avukatlığı toplumdan uzak bir meslek olarak görmediklerini söyledi.

Mesleklerini icra ederken aynı zamanda toplumsal yönlerini de ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Poyraz, "Bu kapsamda da halkla diyaloğumuzu arttırmayı hedefliyoruz. Amatörce yapmaya çalışıyoruz ama profesyonel ürünler ortaya çıkıyor. Kültür ve Sanat Komisyonumuz iki yıllık dönem içinde çok önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Poyraz, gruptaki avukatların, profesyonel müzik ekibinin desteğiyle yaklaşık 5 aylık çalışma sonucunda izleyiciyle buluştuğunu sözlerine ekledi.

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Avukatlar Haftası Avukatlar sahne aldı ordu

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