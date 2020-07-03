Avukatlar ve Milletvekillerinin Protestosunda Bir Gazeteciye Gözaltı

Ankara’da bugün yapılacak “Savunma Mitingi” ile ilgili yasaklama kararı ve baro yapılarını değiştirecek tekliften vazgeçilmemesi nedeniyle dünden beri TBMM Çankaya Kapısı’nda devam eden eylemde gazeteci Sibel Hürtaş gözaltına alındı. Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınması, muhalefet milletvekillerince engellenmeye çalışıldı. Ancak polisin milletvekillerine de sert müdahalede bulunduğu görüldü.

Bu arada Ankara Barosu’nun çağrısıyla avukatlar, Ankara Adliyesi’nin önünde buluşuyor. Burada baro başkanları ve yönetimlerince TBMM Çankaya Kapısı önündeki oturma eylemine dünden beri engellemede bulunulması ve bugünkü “Savunma Mitingi”nin yasaklanması protesto edilecek.

