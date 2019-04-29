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"Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Avukatlar, adalet mekanizmasının ayrılmaz bir parçası ve herkes için hak arama mercileridir. Avukatlarımıza yönelen şiddet aynı zamanda savunma hakkına kasteden bir suçtur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Ergin'in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayı şiddetle kınadı.

Aksaray'da avukatlık yapan İbrahim Ergin'in bürosunda silahla vurularak öldürülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız İbrahim Ergin'e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Avukatlar, adalet mekanizmasının ayrılmaz bir parçası ve herkes için hak arama mercileridir. Avukatlarımıza yönelen şiddet aynı zamanda savunma hakkına kasteden bir suçtur. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını temenni eder, menfur saldırıda hayatını kaybeden meslektaşımız İbrahim Ergin'e Allah'tan rahmet, yakınları, Aksaray Barosu ve tüm hukuk camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter

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