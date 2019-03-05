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Avukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

 İZMİR Barosu'na kayıtlı avukatlar, 6 ay önce hizmete giren Bölge Adliye Mahkemesi binası içerisinde oturacak bir bank bulunmadığını belirterek, plaj sandalyeleri ile oturma eylemi yaptı.

Avukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemi

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu'na kayıtlı avukatlar, 6 ay önce hizmete giren Bölge Adliye Mahkemesi binası içerisinde oturacak bir bank bulunmadığını belirterek, plaj sandalyeleri ile oturma eylemi yaptı. Sandalyeler ile adliye koridorunda oturan avukatlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
İzmir'de 6 ay önce hizmete giren Bölge Adliye Mahkemesi binasının eksikliklerinin giderilmediğini ileri süren İzmir Barosu'na kayıtlı yaklaşık 50 avukat, yaşadıkları sorunların giderilmesi için ilginç bir eylem yaptı. Cübbeli avukatlar, yanlarında getirdikleri plaj sandalyeleri ile adliye koridorunda, bir süre oturarak yaşadıkları sorunları anlatmaya çalıştı. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, böyle bir eyleme ihtiyaç duyma gerekçelerini şu ifadelerle açıkladı:
"Adliye koridorlarına konulması gereken banklar yok. Her katta meslektaşlarımızın saatlerce bekledikleri koridorlarda oturmak için ihtiyaç duyabilecekleri hiçbir bank konulmamıştı. Sadece meslektaşlarımız için değil, bu sorun aynı zamanda yurttaşlar için de geçerli. Başka sorunlar da var. Bu işi sadece bir banka hapsetmek çok anlaşılır olmaz."
Adliyede bunun dışında sorunların da yaşandığını ileri süren İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Adliyeler, avukatların iş alanıdır. Her gün mesai saatinin uzun bir bölümünü adliyelerde geçiriyoruz. Burayı avukatlar açısından da kullanılabilir, adalete erişimi temin eden mekanlar haline getirmek, bu alandan sorumlu herkesin boynunun borcudur."
BAKAN GÜL'E DAVET
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 23 Şubat'ta bir mektup yazarak sorunları aktardığını da söyleyen Yücel, "Bugün kendisini de buraya davet ettik. Muhtemelen bir başka programdan dolayı katılamadı ama İzmir Adliyesi'nde sorunlar bitmiş değil. Biz kendisini sorunları yerinde görmesi için hala bekliyoruz. Sorunlar çözülmediği takdirde savunmadan gelen gücümüzü her zaman hayata geçirme konusunda kararlıyız" dedi. Avukatlar, açıklamanın ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Avukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemiAvukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemiAvukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemiAvukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemi

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